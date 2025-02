La Maison FG confirme sa domination dans le digital

Dans le classement des 250 radios digitales les plus écoutées, Maison FG parvient à imposer 13 stations, illustrant ainsi son ancrage dans l’univers de la radio numérique. De l’électro grand public aux sons pointus des clubs et festivals, son catalogue couvre un large spectre musical, intégrant aussi bien des radios dédiées aux grands DJs (FG David Guetta, FG Remix), qu’aux ambiances lounge et chic (FG Chic, FG Chic French, FG Chic Lounge), ou encore aux courants dynamiques et festifs (FG Starter by Hakimakli, FG Dance, FG Deep Dance, FG Disco Funk, FG Hits). La découverte et l’innovation restent également au cœur de l’offre avec des radios comme Maxximum et FG At Work. Avec cette diversité, Maison FG confirme son expertise et son engagement à offrir une expérience toujours plus immersive aux passionnés de musiques électroniques.