Chérie FM lance sa radio digitale "Chérie Noël"

Le flux "Chérie Noël" revient donc avec une sélection de chansons iconiques qui réchauffent les cœurs : Mariah Carey avec "All I want for Christmas is you" à Brenda Lee avec "Rockin’ Around The Christmas Tree" ou Sia avec "Santa’s Coming for Us" en passant par "Santa Baby" de Kylie Minogue sans oublier Michael Bublé avec "Holly Jolly Christmas", les auditeurs vont pouvoir découvrir ou redécouvrir les plus grands classiques de Noël...