Radioplayer est le partenaire de diffusion de Radio Restos

De plus, les radios partenaires diffuseront le 26 septembre un spot promotionnel pour encourager la mobilisation du public autour de cette cause. Par ailleurs, l'événement Radio Restos s’accompagne d’une campagne de dons qui se prolongera jusqu’au 19 octobre 2024 et qui sera aussi disponible depuis l’application Radioplayer France et son site internet.

Pour Jean-Éric Valli, président de Radioplayer France : "C’est très important pour nous d’être associés à Radio Restos en diffusant cet événement solidaire. La radio est un merveilleux média pour sensibiliser les auditeurs et en l’occurrence celle de la petite enfance qui est une cause qui nous tiens tous à cœur. On espère que les dons seront nombreux".