RFM et The Voice : un showcase exclusif avec les demi-finalistes à Paris

La 14e saison de The Voice est de retour depuis quelques semaines tous les samedis soir sur TF1. À l'approche de la demi-finale et de la finale, RFM partenaire de The Voice, proposera un moment unique à Paris le 22 avril. Des auditeurs pourront assister à "un showcase ultra privé" à Paris dans les locaux de RFM avec les 12 demi-finalistes de The Voice. Du 7 au 13 avril, RFM offre donc des places pour deux personnes avec séjour compris à Paris.

Depuis lundi 7 et jusqu'au dimanche 13 avril, les auditeurs sont donc invités à écouter RFM et à jouer tout au long de la journée pour tenter de gagner leur place à cet événement qui se tiendra mardi 22 avril dans les studios parisiens de la radio.