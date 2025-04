7 millions d’auditeurs quotidiens pour Les Indés Radios

D’une vague à l’autre, les Indés Radios confirment leur ancrage dans les habitudes d’écoute, notamment sur les tranches horaires stratégiques. Entre 14h et 18h, le groupement gagne 78 000 auditeurs quotidiens supplémentaires. La tranche suivante, de 18h à 20h, enregistre également une progression avec 65 000 auditeurs de plus.

Ces deux créneaux totalisent respectivement 2 997 000 et 1 604 000 auditeurs quotidiens sur l’ensemble des stations du groupement. Ces résultats positionnent Les Indés Radios en tête des audiences sur les offres radiophoniques nationales privées, y compris sur les autres tranches majeures de la journée : 6h–9h, 9h–12h et 12h–14h.