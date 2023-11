Radio Présence organise aussi son Radio Don

À circonstances particulières, programmation particulière. Cette année, comme fil conducteur, le mot "restaurer" a été choisi. Comment restaurer le lien de confiance entre auditeurs et information ? Comment restaurer les corps, les âmes et les coeurs dans ce monde en tension ? Comment sauver aussi le patrimoine ? Pour tenter d’y répondre, de nombreux invités viendront partager leurs réflexions à travers divers plateaux aux côtés des journalistes et des nombreux bénévoles de Radio Présence.