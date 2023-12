Disparition du Père Bernard Berthuit, grand artisan du réseau Présence

Pour ce natif des Plateaux de l'Aubrac, il était important d'être au service des plus démunis et d’œuvrer pour renforcer la communication en direction de tous les publics dans un souci de partage et de bienveillance qui le caractérisait. Souhaitant initier des programmes au plus près de ses auditrices et auditeurs, il avait fondé, toujours dans ce souci de proximité, le réseau Présence en Midi-Pyrénées. Des idéaux qu'il avait mis au service de l'intérêt commun des radios de communication sociale de proximité en étant un membre actif de la FRANC Midi-Pyrénées, l'une des deux entités à l'origine de l'ARRA. "Ses convictions, son implication, ses combats pour une justice sociale resteront gravés auprès de ses collègues et camarades de route. Son départ, aujourd'hui, laisse un grand vide auprès de toutes celles et tous ceux qui le côtoyaient" indique l'ARRA.