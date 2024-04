La CNRA prépare ses États généraux des radios associatives

"En 2024, c’est le retour des États généraux des radios associatives. Nous avions fait le choix en 2023 d’une journée combinée à la Fête de la radio pour notre assemblée générale à Paris, et nous sommes allés à votre rencontre cet hiver pour préparer ce nouveau rendez-vous" rappelle la CNRA. La confédération promet "plus de temps d’échanges, plus de moments conviviaux" pour cet événement qui s'inscrit comme "un rendez-vous incontournable pour échanger sur nos radios, se former et porter collectivement les mobilisations du secteur".

Au programme, deux grands débats autour de questions essentielles : le devenir de la FM et la place des radios associatives dans le paysage hertzien ainsi que l’éducation aux médias.