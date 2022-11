À Nantes, SUN lance sa campagne annuelle de dons

"Nous militons au quotidien afin que le caractère précurseur et moteur de médias associatifs comme le nôtre soit considéré à sa juste valeur. Au nom de l’intérêt général, notre fonctionnement s’appuie sur le soutien de l’État et des collectivités, mais ce n’est pas suffisant. La diversification de nos ressources repose aujourd’hui sur nos partenaires et auditeurs attachés à ce que notre projet se poursuive et ce, en toute indépendance" précise la radio. Depuis ses débuts, SUN est fer de lance d’expérimentations : mise en place de la radio numérique terrestre (DAB+), conception d’une appli brevetée permettant aux auditeurs d’interagir directement sur l’antenne, et plus récemment la plateforme mySUN