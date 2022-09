La radio SUN dévoile sa plateforme de distribution audio numérique

Toujours en quête d’innovation, SUN a profité de cette rentrée pour déployer une nouvelle plateforme venant s’adapter à l’évolution des usages en termes de découverte et de consommation de contenus audio. Une première pour une radio en France. Entièrement réétudiée afin d’offrir une navigation simplifiée et harmonisée, l’interface permet d’accéder à l’intégralité des contenus de SUN : écoute en direct, replays des chroniques et émissions, podcasts natifs, musique, agenda, actualités dans la région (Nantes, Cholet, Saint-Nazaire…) et de son bouquet de webradios thématiques (Junior, Sport, Nouvo, Metal…). Elle conserve également son caractère interactif et propose aux auditeurs de prendre le contrôle de la programmation musicale en choisissant un morceau à diffuser, afin de le partager avec leurs proches et toute la communauté de SUN.