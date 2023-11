RCF Hauts de France ouvre ses studios

RCF Hauts de France invite ses auditeurs le samedi 25 novembre de 9h30 à 17h à sa journée portes ouvertes. Au programme : la visite des studios, une émission spéciale en direct de 10h à midi, des ateliers journaliste radio (enregistrement d’un flash info ou la météo), des ateliers réservés au jeune public (initiation à la radio) et une tombola pour gagner un poste de radio numérique DAB+.

Cette journée portes ouvertes s'inscrit dans le cadre du Radio Don de RCF : Du lundi 20 au dimanche 26 novembre, les 300 salariés et 3 000 bénévoles du réseau RCF se mobiliseront à travers une programmation spéciale pour faire découvrir aux auditeurs les besoins concrets de la radio : matériel, studio mobile, entretien des émetteurs, nouveaux programmes et podcasts…