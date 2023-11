RCF organise son Radio Don

Afin de préserver son indépendance et la qualité de ses programmes, RCF limite la publicité à l’antenne en faisant appel à la générosité de ses auditeurs. Le Radio Don est ainsi un moment clé de l’année pour rappeler à l’antenne que chaque don est important, quel qu’en soit le montant. Du lundi 20 au dimanche 26 novembre, les 300 salariés et 3 000 bénévoles du réseau RCF se mobiliseront à travers une programmation spéciale pour faire découvrir aux auditeurs les besoins concrets de la radio : matériel, studio mobile, entretien des émetteurs, nouveaux programmes et podcasts… Lors d’émissions interactives, les auditeurs, des invités ou encore des partenaires viendront témoigner de leur attachement à la radio et de ce qu’elle leur apporte au quotidien.