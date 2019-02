"Radio Number One" : RTL perd son procès contre NRJ

RTL demandait ainsi à NRJ de lui verser la somme de 2.3 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi. RTL qui a été déboutée de toutes ses demandes, a été condamnée à payer 10 000 euros à NRJ. Selon le jugement, "le message de la radio NRJ ponctue, ce que la profession dénomme le top horaire et il a été utilisé sans discontinuité depuis 1988" et "le jingle critiqué se limite à suggérer que NRJ serait la meilleure dans son domaine sans que celui-ci soit déterminé de façon précise ; que dès lors, l’expression "numéro 1" doit être considérée comme une appréciation qualitative indéterminée et non pas un classement dont le caractère inexact serait susceptible d’être sanctionné pour publicité trompeuse ; qu’il constitue un message d’autopromotion acceptable et ne constitue pas une publicité comparative illicite au sens de l’article L.121-8 du code de la consommation ".

RTL se réserve le droit de faire appel de cette décision de justice.