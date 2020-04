Radio Nova res(sort) les mythiques "Nova Sessions"

Alors, pour patienter jusqu’au 11 mai, et pour petit à petit se rappeler que les concerts sont, avant tout, des moments de partage entre des artistes et un public, Radio Nova mettra en ligne sur ses réseaux sociaux les sessions de Moriarty, Yael Naim, François and the Atlas Mountains, Tinariwen, Melissa Laveaux, Arthur H, Patrice, Oxmo Puccino, Keziah Jones, Patrice, Winston McAnuff and Fixi et bien d’autres...

Rappelons qu'avec son dispositif #OnResteOuvert, Radio Nova et Les Inrockuptibles donnent la parole depuis le 17 mars à tous ceux qui, "par leurs initiatives et par leurs pensées, veulent imaginer la société du post-confinement et invitent tous ceux qui le souhaitent à les rejoindre pour construire un monde plus juste et plus ouvert".