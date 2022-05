Radio Nova et Believe : un partenariat pour la distribution de Nova Records

Radio Nova a toujours été prescriptrice de nouvelles tendances, de nouveaux artistes et de nouveaux sons, notamment grâce aux compilations Nova Tunes, qui deux fois par an, rassemblent le meilleur de la programmation de la radio, et ont permis au fil des ans la découverte – et redécouverte – de plusieurs centaines d’artistes.

"Nova, c’est plus qu’une marque, c’est à la fois une exigence musicale unique et une audace artistique incomparable, cent fois renouvelées et cent fois réinventées. L’exigence d’une vérité et d’une fraternité ; l’audace du beau et de l’ailleurs. Avec Believe, nous voulons aller toujours plus de l’avant dans le partage et la rencontre ! Avec Believe, nous voulons Nova partout" a indiqué Emmanuel Hoog, directeur général de Radio Nova.