Radio Notre Dame couvre les JMJ à Lisbonne

Le magazine du Pèlerin sera présenté par Louis Auxile Maillard chaque soir à 18h. Il commentera aussi les grandes cérémonies et rassemblements. Le magazine du matin sera réalisé en coproduction avec RCF. L'équipe équipe web et réseaux sociaux également sur place couvrira l’événement à la recherche de rencontres et de témoignages des pèlerins.

Par ailleurs, Radio Notre Dame se dote d'une nouvelle application. Lancée en juin dernier, elle permet d’accéder aux programmes depuis la France ou ailleurs dans le monde. France. Rapide, ergonomique, elle est disponible sur les Google Store et ApStore.