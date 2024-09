FIP : "La Discomobile" stationne à l’Hôtel de Sully

Ce dimanche 15 septembre, de 15h à 19h, l’Hôtel de Sully accueille un atelier animé par Émilie Blon-Metzinger, animatrice et cocréatrice de "La Discomobile", où petits et grands, dès 7 ans, pourront s’immerger dans l’univers du podcast. Un moment d’échanges et de découverte musicale en famille, conçus pour éveiller la curiosité des plus jeunes. Au programme : des ateliers autour de l’écoute des épisodes du podcast "La Discomobile", permettant aux enfants de découvrir des artistes incontournables tels que Dalida, Amy Winehouse, John Lennon, Bob Marley et bien d’autres.

Par ailleurs, un quizz "Discomobile" pour tester les connaissances musicales des participants et tenter de remporter des goodies FIP sera aussi proposé aux auditeurs...