France Bleu Picardie en direct de la Halle au Frais d’Amiens

France Bleu part sur les routes de France et fait escale dans les marchés du pays pendant un mois. Comment privilégier la consommation de produits locaux ? Comment cuisiner un repas équilibré avec des produits de saison ? Comment trouver des idées quotidiennes de menu en maitrisant son budget ? Autant de questions auxquelles France Bleu Picardie répondra dans son émission en direct des Halles d’Amiens.

Ce mercredi 2 octobre, un défi est lancé à Thomas Dumont chef du restaurant Chez Hyacinthe : réaliser, en direct, une entrée, un plat et un dessert pour 4 personnes avec un budget maximum de 30 euros et grâce à des produits achetés sur le marché.