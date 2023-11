Radio Monaco intègre l’offre de l’opérateur SiriusXM

La matinale monégasque de Benjamin Ducongé et Nathalie Michet, diffusée de 7h à 9h du lundi au vendredi à Monaco, est proposée aux auditeurs de SiriusXM dans une version adaptée et enrichie. Ensuite, de 9h à 14h, Cassandra partage musique, bonne humeur et clins d’œil à la Principauté, le tout en langue anglaise. À 15h, et jusqu’à 20h, Charly Spoutnik, à la fois animateur, DJ et musicien, prend les commandes de la station depuis Los Angeles.

L’essentiel du programme de Radio Monaco - version SiriusXM part, lui aussi, du célèbre Gildo Pastor Center, situé dans le quartier des affaires de la Principauté. Les journalistes et animateurs déploient l’étendue de leur talent et de leur créativité afin que, même à des milliers de kilomètres de là, l’auditeur se sente tout de même un peu à Monaco.