RTL améliore sa diffusion grâce au DAB+

Les villes concernées par cette amélioration sont Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Montbéliard, Bensançon, Voiron, La Tour du Pin, Pont-Audemer, Le Havre, Dourdan, Meaux, Villebon, Dunkerque, Calais, le Touquet, paris, Orléans, Tours, Angers, Le Mans et Chartres. Les régions concernées sont la Champagne-Ardenne, la Côte d'Opale, la zone entre Lyon et Grenoble ainsi que les plaines autour de Paris.

La continuité de diffusion sera parfaitement assurée entre Paris et Nantes, sur l'axe Paris-Lille-Dunkerque, entre Lyon-Grenoble-Chambery-Annecy, entre Paris et Poitiers, entre Besançon et Strasbourg, sur l'axe Paris-Monaco et sur l'axe Paris-Rouen-Caen.