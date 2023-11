Tieline annonce la disponibilité de la carte Dante

"Beaucoup de nos clients recherchent une solution permettant à leurs codecs Gateway de s'intégrer de manière transparente aux appareils Dante sur leur réseau", a déclaré Charlie Gawley, vice-président des ventes de Tieline APAC/EMEA. "La carte Dante offre cette capacité et s'aligne sur notre philosophie consistant à prendre en charge l'interopérabilité (la capacité de systèmes, unités, matériels à opérer ensemble NDLR) entre les différents fournisseurs de systèmes et de produits IP".

Les codecs Gateway et Gateway 4 incluent la prise en charge native d'AES67, ST 2110-30, ST2022-7, AMWA NMOS IS-04 et IS-05, Ember+, RAVENNA et Livewire+. Une carte WheatNet-IP en option, ou la nouvelle carte Dante, peut également être installée.