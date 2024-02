RTS "La Radio du Sud" célèbre les 35 ans des Restos du Cœur

Tout au long de cette journée , RTS s'engage à mettre en lumière le travail des bénévoles des Restos du Cœur en diffusant leurs témoignages à raison d'une fois par heure. En plus de ces moments de partage et de reconnaissance, la station vibrera au rythme des meilleurs tubes des Enfoirés, avec une programmation renforcée de deux diffusions par heure.

Cette année marque le grand retour d'artistes tels que Lara Fabian, absente depuis 2005, M. Pokora, après une pause de six ans, et Shy’m, parmi une constellation d'autres talents. Le concert des Enfoirés 2024 réunira des figures emblématiques de la chanson, du cinéma, du sport et du spectacle, affirmant une fois de plus l'engagement sans faille de ces artistes bénévoles envers les Restos du Cœur.