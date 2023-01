Radio France : un appel à candidature aux compositeurs et arrangeurs

Dans le cadre de la collaboration entre Radio France et la Sacem, ces "Fabriques à musique" permettent la collaboration étroite entre compositeurs ou arrangeurs, musiciens du Chœur de Radio France et élèves des académies franciliennes.Ce dispositif est destiné au public scolaire, du CE1 à la 3e. Dix projets répartis entre composition et arrangement du répertoire sont mis en place en 2023 dans les Académies de Paris, Versailles et Créteil. La thématique choisie est celle des métissages, en termes de circulations culturelles et de déracinements. Les œuvres seront enregistrées en studio avec des chanteurs professionnels ou la Maîtrise de Radio France et deviendront une ressource disponible gratuitement pour tous les enseignants...