Radio France se mobilise autour du Pasteurdon

"En ces années particulières où la crise a donné un nouveau souffle au besoin d’agir collectivement et à la solidarité, Radio France est fière de poursuivre son engagement auprès de l’Institut Pasteur. Entreprise citoyenne et responsable, nos antennes se mobilisent autour du Pasteurdon en relayant la campagne d’appel aux dons de cette 17e édition sur ses antennes" explique Radio France.

Du 4 au 8 octobre, les journalistes, les producteurs et les animateurs proposeront aux auditeurs des interviews, des reportages pour les informer de l'avancée de la recherche. Et des messages antennes seront diffusés largement sur les radios durant ces 5 jours.