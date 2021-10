Radio France rejoint l’Organisme de Gestion Collective

Cette ambition passe par des règles claires et partagées contre le piratage sauvage des contenus en ligne ; par reconnaissance collective que les contenus en ligne ont de la valeur, autant que ceux produits pour des canaux de diffusion traditionnels ; par le combat pour une juste rémunération des ayant-droits ; par l’établissement des relations plus équilibrées entre tous les acteurs présents sur le numérique pour faire respecter ces règles et les droits de chacun.

"C’est à ces conditions que le développement numérique, qui ouvre d’infinies possibilités, ne nourrit pas des destructions de valeur et des menaces pour la qualité et la diversité des offres proposées aux citoyens" explique l'entreprise...