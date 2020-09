Radio France récompensée au 22e Grand Prix des Médias

Le prix de la "Meilleure Radio" a été attribué à France Inter. "Une récompense qui vient confirmer le formidable succès de la 1ère radio de France avec ses 6 614 000 auditeurs" a réagi Radio France.

Le prix de la "Meilleure Émission" est revenu à "La Terre au Carré," présentée par Mathieu Vidard. Lancée à la rentrée de septembre 2019, "La terre au Carré" s’adresse à plus de 1 million d’auditeurs et a enregistré en un an la meilleure progression d’audience sur la tranche 13h30-14h de tout le marché radio en un an (+68 000 auditeurs soit une hausse de 7%).