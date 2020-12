Radio France : près de 40 concerts pour illuminer cette fin d'année

Parmi les, très, nombreux rendez-vous, France Bleu, le réseau local de Radio France, diffusera notamment le concert "Un tour ensemble" de Jean-Jacques Goldman enregistré en 2002 pour "remettre en scène" l’un des artistes préférés des Français (le 11 décembre), le concert de Paul Mc Cartney donné au Amoeba Music Store à Hollywood le 27 juin 2007 (le 18 décembre), le concert de e Mylène Farmer (Live 2019-2020), dans le cadre d’une semaine spéciale "100% d’émotions" (le 21 décembre) ou encore le concert de Kool and the Gang (le 25 décembre à 21h). Notons aussi que France Inter diffusera, en direct, le jeudi 31 décembre à 23h30, le concert en réalité virtuelle "Welcome to the other side" de Jean-Michel Jarre, depuis la cathédrale Notre Dame de Paris.