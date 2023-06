Radio France prépare Le Concert de Paris

Ce concert sera diffusé en direct à 21h10 sur France Inter présenté par Anna Sigalevitch, sur France 2 présenté par Stéphane Bern, et en simultané sur les réseaux Euroradio et Eurovision de l’UER (Union Européenne de Radio-Télévision) sur les antennes de plusieurs pays du monde, ce qui en fait un des plus grands événements de musique classique au monde, filmé au pied de la Tour Eiffel, avec des millions d’auditeurs et de téléspectateurs. L’édition 2022 du Concert de Paris a réuni plus de 2.9 millions de téléspectateurs français.

Sous la direction du chef d’orchestre Cristian Măcelaru, l’Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux offriront un concert de rêve, avant d’entonner une vibrante Marseillaise, dans un intense moment d’union nationale.