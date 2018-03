Radio France partenaire du Sidaction 2018

Les 23, 24 et 25 mars, journalistes et animateurs du groupe donneront la parole aux acteurs de terrain, personnes vivant avec le VIH, chercheurs ou encore associations soutenues par Sidaction pour informer et sensibiliser le public à cette cause. Les chaînes du groupe lanceront également des appels à la générosité afin d’assurer une visibilité nécessaire pour la collecte de fonds au profit des personnes vivant avec le VIH et de la recherche. Un large écho à l’événement sera également fait sur les sites internet des chaînes.

Les 44 antennes du réseau diffuseront régulièrement "Sa raison d'être" de Pascal Obispo, à l’occasion des 20 ans du titre et, tout au long du week-end, la rédaction de franceinfo restera mobilisée pour sensibiliser les auditeurs à la recherche et à la lutte contre le sida.