Radio France : le journaliste Franck Ballanger ne couvrira plus les sports

"Cela pose un problème de conflit d'intérêt". Guy Lagache, directeur des antennes et de la stratégie éditoriale à Radio France a pris position, dans une interview au Figaro , après la nomination de Roxana Maracineanu mariée à un journaliste du service des sports. L'ancienne championne de natation est devenue ministre des Sports, en remplacement de Laura Flessel. Roxana Maracineanu, à qui le Premier ministre Edouard Philippe avait confié une mission de lutte contre les noyades d'enfants en juillet 2018, est l’épouse journaliste du service des sports de France Inter Franck Ballanger."Pour Franck Ballanger, c'est compliqué de continuer à couvrir les sports. Donc il ne couvre plus les sports. Frank est un très bon journaliste. On va le faire évoluer dans la maison" a souligné Guy Lagache.