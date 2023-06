Radio France fête toutes les musiques ce 21 juin

France Inter investit l’Olympia pour célébrer en beauté l’été et la musique avec une affiche éclectique de 5 artistes qui proposeront des concerts inédits et des exclusivités de 20h à minuit. Par ailleurs, du 19 au 23 juin, Benjamin Biolay assurera à 7h20 la chronique musicale dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Chaque matin, il évoquera un artiste ou un groupe qui l'a particulièrement inspiré, et reprendra l’un de ses titres au piano.France Musique embarquera ses auditeurs dans l’aventure Viva L’Orchestra au cours d’une soirée spéciale en direct de l’Auditorium, présentée par Emilie Munera et FIP descendra dans le métro (lire ICI ).