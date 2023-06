FIP prend le métro et la RATP le micro

Ce mercredi 21 juin, jour national où la musique est fêtée dans la rue, FIP prend le métro et la RATP prend le micro. Les usagers du métro vont poser leur casque et mettre leur smartphone en veille le temps de leur déplacement sous terre (lire aussi ICI )."FIP s’engage à transformer le voyage quotidien des Parisiens en un moment de célébration musical collectif".Le métro, lieu emprunté par des millions de passagers chaque jour, change de couleur et devient grâce à FIP, une radio. La parole sera également donnée à ceux qui font et accompagnent les "Musiciens du métro" depuis 25 ans.