Radio France aux côtés du CLEMI pour la 35e Semaine de la presse

Pour Sibyle Veil, Présidente-Directrice générale de Radio France : "Accompagner les citoyens de demain par l’éducation aux médias est au cœur de notre mission de service public. Cet engagement, Radio France le tient tout au long de l’année et la Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole est l’occasion de le rappeler. Autant d’initiatives essentielles pour permettre à chaque élève de discerner les fausses informations et de comprendre le travail de nos rédactions".

Des masterclasses seront également organisées à la Maison de la Radio et de la Musique en présence de journalistes de Radio France et des autres entreprises de l’audiovisuel public.