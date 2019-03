Radio France : Catherine Doumid nommée directrice des relations extérieures

Au sein du Secrétariat général, Catherine Doumid pilote en particulier les relations institutionnelles du groupe au moment où se prépare une réforme en profondeur du secteur, ainsi que ses relations internationales alors que Sibyle Veil a pris ses fonctions de présidente des Médias Francophones Publics en janvier dernier. Catherine Doumid est diplômée d’un Master 2 en communication politique et sociale à l’Université Paris 1 La Sorbonne. Entre 2014 et 2017, elle est directrice associée chez Havas Paris. Elle y accompagne des entreprises, des fédérations professionnelles ainsi que des institutions publiques dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies d’influence. En 2017, elle est nommée conseillère communication, presse et opinion au cabinet du ministre de l’action et des comptes publics.