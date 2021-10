Radio France : 8 marques bénéficient d'une campagne de pub gratuite

Parmi les 51 candidatures déposées par des acteurs agissant activement en faveur de la transition écologique tels que les ONG, associations et autres acteurs à but non lucratif, huit projets ont été sélectionnés par un comité d’experts indépendants et reconnus dans les domaines de l’environnement, du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire.

Ces projets, sélectionnés selon un cahier des charges prenant en compte la pertinence de la campagne, son impact sur l’environnement, sa dimension collective et ses possibles contributions à l’évolution des comportements autour de la biodiversité et le changement climatique, bénéficieront de campagnes nationales ou régionales sur les antennes de France Inter, franceinfo, et France Bleu.