Radio France : 340 départs volontaires ouverts d’ici 2022

L'accord prévoit qu'au sein des 340 départs volontaires ouverts d’ici 2022, les départs en retraite et en fin de carrière seront favorisés, via des conditions sécurisées de départ. Radio France remplacera plus de la moitié des départs volontaires. Ces remplacements, auxquels s’ajoutent des créations de postes, permettront un nombre élevé d’embauches - 271 d’ici la fin 2022 -, ce qui constitue un engagement très fort de Radio France dans le contexte général du secteur.

Ces embauches permettront de proposer à des salariés non permanents de Radio France un CDI, avec un objectif de 70% de propositions d’embauches à leur endroit.