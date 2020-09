Radio FG au "Big Tour" à Paris

Radio FG, soutien de la création et des talents artistiques issus des territoires, est partenaire de la dernière étape du Big Tour qui se déroule sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, ces 18 et 19 septembre. Il s'agit d'un événement grand public, gratuit, mélangeant la French Tech, la French Fab, la French Touch, le climat, la santé, l'emploi, et des animations ludiques.

Antoine Baduel, qui dirige FG, participe, ce samedi 19 septembre, à une table ronde animée par Patrice Bégay, Directeur exécutif de Bpifrance, et Angelo Gopée, Directeur Général de Live Nation France.