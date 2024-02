La Maison FG revendique 115 fréquences en DAB+

Radio FG, qui est un réseau national présent dans 108 villes, outre son réseau de 35 fréquences FM, développe aussi FG Chic "la radio lounge et nu disco" présente à Paris, Monaco, Nice et Côte d'Azur, Maxximum "la radio des nouvelles musiques", diffusée à Paris IDF et DanceOne qui est diffusée en à Paris et en Île-de-France ainsi qu'à Marseille, Nice et Cannes, Bordeaux et sur le Bassin d’Arcachon.

"Le DAB+ permet d'écouter les radios en diffusion hertzienne numérique gratuitement avec une qualité numérique" rappelle l'entreprise dirigé par Antoine Baduel.