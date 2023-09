Radio Classique prépare son "Grand Concert de Noël"

À l’image du célébrissime Concert du Nouvel An viennois, Paris a désormais son "Grand Concert de Noël" . Il s'agit d'un événement musical "féérique et chaleureux, dans l’esprit des fêtes de fin d’année".

Après le succès des éditions précédentes, Radio Classique organise une nouvelle édition au Théâtre des Champs-Élysées pour vivre en musique la magie de Noël, avec les chefs-d’œuvre les plus festifs et les plus beaux chants de Noël, le vendredi 15 décembre 2023 à 20h, le samedi 16 décembre 2023 à 15h ainsi que le samedi 16 décembre 2023 à 20h avec l'orchestre Appassionato sou la direction Mathieu Herzog entouré par les solistes de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, le Chœur Unikanti et Victor Julien-Laferrière, au violoncelle.