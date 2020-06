Radio Classique prépare "Le concert des auditeurs"

Dès à présent et jusqu’au 20 juin, les auditeurs sont appelés à voter pour leur musique classique préférée parmi un choix de 40 chefs d’oeuvre (liste page 2 sur radioclassique fr. Les musiques qui remporteront le plus grand nombre de votes seront sélectionnées pour ce concert hors norme réalisé dans des conditions hors normes et présenté par Laurence Ferrari, le 21 juin à 20h. Les célébrations pourront avoir lieu à l’antenne malgré les restrictions liées à la crise sanitaire.