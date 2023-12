RVM démarre son bus de Noël

L’émission "Bonjour les Ardennes" avec Greg et Damien sera délocalisée dans ce bus entre 6h et 9h sur la radio RVM. Au programme, des jeux, de la bonne humeur, distribution de cadeaux et de croissants toujours en compagnie du Père Noël à Villers-Semeuse et à Charleville-Mézières. Ensuite, toute la journée, l’équipe de RVM et le Père Noël iront à la rencontre des Ardennais dans plusieurs communes d’Ardenne-Métropole (Vrigne-aux-Bois, Sedan, Donchery puis un retour à Villers-Semeuse et Charleville-Mézières).

Les Ardennaises et Ardennais, petits et grands pourront rencontrer et faire une photo avec le Père Noël gratuitement et sans inscription.