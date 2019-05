RTS FM : un RTS Live au Zénith de Montpellier

RTS prépare "un spectacle musical et visuel unique et une soirée étonnante, pleine de surprises". Le concert est uniquement sur invitations et les 100 dernières invitations se gagnent en écoutant RTS. Pour les auditeurs qui ne pourront pas être présents, la radio retransmettra en direct le concert sur son antenne et proposera également de nombreux live sur ses réseaux sociaux.

RTS s’écoute à :Montpellier et Sète (106.5), à Nîmes (106.6), à Avignon (106.7), à Narbonne (106), à Béziers (87.9), à Lodève (105.9), à Perpignan (94.3), à Ganges (87.8) ainsi que sur l'ez-nsemble des supports numériques.