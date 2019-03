RTL rejoint Rosapark

RTL, qui a adopté une nouvelle signature en septembre dernier – "RTL, On a tellement de choses à se dire" - a pour ambition de continuer à faire évoluer son image tout en recrutant de nouveaux auditeurs. "Une marque comme RTL doit en permanence se renouveler et se réinventer, nous avons choisi Rosapark qui nous apportera un regard nouveau sur notre communication" a expliqué Christopher Baldelli, vice-président du groupe M6 en charge de l’information et des radios.

"C’est une fierté d’accueillir RTL chez Rosapark. C’est une marque forte et présente dans la vie des gens depuis longtemps. Notre challenge sera de continuer de la faire grandir au prisme d’une tonalité différenciante et connivente" a pour sa part souligné Jean-Patrick Chiquiar, co-fondateur de Rosapark.