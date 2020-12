RTL dévoile le prix de l'Album RTL de l'année

"J’étais très surpris, très heureux, très flatté, j’avais envie de le dire à tout le monde. C’est plus que symbolique pour moi, parce que RTL c’est peut-être la première radio que j’ai faite […] Être "album de l'année", c’est une vraie récompense, car c’est un vrai suffrage, ce sont les auditeurs, il n’y a pas de lobbying. […] Le fait d’avoir pu toucher les gens dans une période en plus si étrange de l’humanité me procure beaucoup d’émotion et de satisfaction" a déclaré l'interprète au micro de RTL.

Benjamin Biolay sera l’invité d’une émission enregistrée au Grand Studio RTL au cours de laquelle il recevra le trophée de "L’Album RTL de l’Année 2020". Présentée par Anthony Martin, cette émission spéciale sera diffusée le 31 décembre de 2h15 à 22h et rediffusée le samedi 2 janvier de 14h à 15h30.