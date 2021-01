RMC s'engage avec la Fondation Abbé Pierre

La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales ont fait basculer de très nombreuses personnes dans la précarité tout en aggravant la situation de celles qui étaient déjà fortement fragilisées. Du lundi 11 au vendredi 15 janvier, RMC met donc en place un dispositif spécifique. Des reportages certes, mais également, durant toute la mobilisation, RMC fera un don de 200 euros à la Fondation Abbé Pierre dès qu'un auditeur gagnant d'un jeu passera à l'antenne.

En complément, RMC met aussi à disposition de la Fondation Abbé Pierre une campagne de promotion avec notamment la diffusion d'un spot radio sur son antenne, une visibilité sur rmc.fr et sur les réseaux sociaux.