RMC : nouvelle édition du Grand Prix des Maires

L’an dernier, c'est près de 250 maires qui ont candidaté. Ce concours est une vitrine pour exposer les initiatives entreprenantes et audacieuses des communes françaises. Pour la 6e édition, RMC, associée cette année à BFMTV et BFM Régions, mettent en lumière les actions des élus locaux sur leurs antennes respectives.

L'appel à candidatures court jusqu'au 12 octobre. Le 6 novembre, des représentants des médias RMC, BFMTV, BFM Régions et le jury composé des partenaires de l’opération se réuniront pour désigner les projets lauréats. La cérémonie et remise des prix au Cirque d’Hiver à Paris se dérouleront le 21 novembre.