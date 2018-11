RMC mise sur une stratégie autour de la radio, de la TV et du digital

Dans ce contexte, RMC est, par ailleurs, "la première radio de France à avoir anticipé la mutation et les évolutions liées aux nouveaux modes de consommation pour avoir développé un modèle unique de convergence initié il y a plus de 10 ans". Aux succès rencontrés en radio, doivent désormais s’ajouter pour RMC les nombreux records réalisés en TV et sur le digital avec un place de 2e radio digitale de France avec plus de 18 millions d’écoutes actives (+ 43% en un an).

Ainsi, "RMC s’abstient de commentaires excessifs sur ce sondage dont les résultats ne reflètent pas totalement la réalité de nos performances, et souhaite que la future mesure d’audience, dont la mise en oeuvre est annoncée pour 2019, permette de mieux appréhender l’ensemble des enjeux du média" précise ce matin la radio de NextRadioTV.