RMC est désormais diffusée à Morlaix sur 93.4 FM

"Je suis fier de vous annoncer l’arrivée de RMC à Morlaix. L’ouverture d’une fréquence reste toujours une aventure riche de rencontres et d’échanges. Nous avons hâte de vous entendre et nous avons à cœur de vous convaincre que RMC est bien plus qu’une radio. Alors à très vite sur 93.4 FM" a indiqué Karim Nedjari, directeur général de RMC.

Avec l’arrivée de cette nouvelle fréquence, la Bretagne acquiert 8 émetteurs et permet ainsi à RMC de s’implanter davantage dans l’Ouest de la France. Une nouvelle fréquence pour la 4e radio généraliste de France qui espère entendre sur ses ondes de nouveaux auditeurs bretons...