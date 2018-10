RFM en direct de chez une auditrice avec Jérémy Frérot

La matinale de RFM s'installe chez une auditrice ce vendredi. Monique, 55 ans est responsable hébergement d’un hôtel-restaurant à Mérignac (Gironde) et aura l’incroyable privilège d’accueillir Elodie Gossuin, Albert Spano et Marc Antoine Le Bret du Meilleur des Réveils de 6h à 9h30 en direct depuis chez elle, le 19 octobre prochain. Le chanteur Jérémy Frérot sera présent pour l’occasion.

Fidèle auditrice de RFM et très active sur les réseaux sociaux, c’est sur Facebook que Monique s’est inscrite. En jetant un rapide coup d’œil sur son emploi du temps et voyant qu’elle ne travaillait pas ce jour-là, elle a tenté « sans vraiment y croire » dit-elle. C’est dans la cuisine de l’hôtel qu’elle et ses collègues étaient à l’affût d’une réponse positive.