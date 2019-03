RFI : nouvelle formule pour "L'Atelier des médias"

Chaque semaine, il y est toujours question de journalisme, d’innovations et des libertés numériques à travers des entretiens et des reportages, et avec un traitement au plus près de l’actualité. "L’Atelier des médias" s’inscrit aussi dans un temps plus long en proposant des retours sur des initiatives précédemment présentées à l’antenne, 12 ans après la création de l’émission. Autre nouveauté, Mondoblog, plateforme de blogueurs francophones du monde entier, devient sonore avec "Mondoblog audio". Chaque semaine, un article en écho à la thématique de l’émission est sélectionné pour devenir une chronique à mi-chemin entre le livre audio et le billet d’humeur.. Une version longue du magazine est disponible exclusivement en podcast dès le vendredi, à la veille de la diffusion antenne...